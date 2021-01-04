بمناسبة 100 عام على تأسيس الجيش.. الدفاع تنشر أغنية ’’السيادة’’ لمحمد السالم

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يحتفل العراقيون بالذكرى المئوية، لتأسيس الجيش العراقي، الذي تأسس عام 1921.

ونشرت وزارة الدفاع، واحدة من الاغاني التي انتجت هذا العام، احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش المئوية، حيث اداها الفنان العراقي محمد السالم، وكتب كلماتها الشاعر قصي عيسى.

وتحل يوم الاربعاء المقبل، السادس من كانون الثاني ذكرى مرور مائة عام على تأسيس جيش العراق الوطني عام 1921 بتأسيس نواته الوطنية (فوج موسى الكاظم).

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