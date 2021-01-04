عمليات لإزالة الألغام من بادية المثنى لتسهيل عملية الاستثمار

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، عن وجود لجان تعمل على إزالة الألغام من بادية المثنى بغية مساعدة شركات الاستثمار على العمل من دون قيود.

وذكر مدير الدفاع المدني في المثنى العميد محمد جاسم لـ (بغداد اليوم)، أن "هنالك لجان دائمية تعمل على إزالة الالغام تنفذ أعمالها فرق الدفاع المدني وتشرف وتراقب على عملها مديرية الالغام في وزارة البيئة".

وأضاف، "إما بخصوص المناطق التي تمنح فرص استثمارية فيها، فبعد منح الإجازة يلزم المستثمر بمراجعة الدفاع المدني لغرض إجراء مسح للمساحة المقررة ومن ثم يأذن له ببداية العمل وبخلاف ذلك لا تتحمل المديرية أي مسؤولية، حيث وأن جميع الشركات النفطية والشركات الأخرى توجهت قبل البدء بالعمل لمديرية الدفاع المدني وانجزت عملية المسح".

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