تنطلق في 6 شباط المقبل.. التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق الـ 6 من شهر شباط المقبل وتستمر لغاية الـ11 من الشهر ذاته".

وأشارت إلى ان "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه".

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