نائب عن نينوى : لن نصوت على موازنة عوراء تهمّش مدينتنا

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انتقد النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال ، بنود وفقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 ، عادا أن نينوى تعرضت للغبن الكبير مقارنة بمخصصات المحافظات العراقية الأخرى .واوضح ، في بيان صحفي ، أن " الحكومة مُقصِرة ومتعمِدة بتقصيرها ، ولم تفِ بوعودها تجاه هذهِ المحافظة ولم نلتمس أية تعويضات للأهالي"، مبينا أن " الموازنة فيها هدر كبير وتفتقر للعدالة بين المحافظات مع غياب المستحقات للكثير من فئات الشعب العراقي "، لن نصوت على تهميشكم وسنعمل مع زملائنا من نواب نينوى للضغط بأستحصال حقوق مدينتنا "./انتهى5

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