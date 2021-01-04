اعتقال منتحل صفة مستشار لوزير الشباب شرقي الموصل مع ستة من افراد حمايته 

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن اعتقال اوس الحياني منتحلا لصفة مستشار وزير الشباب والرياضة في حي الزهور شرقي الموصل مع ستة من افراد حمايته. وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "القوات الامنية اعتقلت الحياني مع عجلتين حكوميتين تبين انهما تحملان ارقاما مزورة مع اسلحة غير مرخصة وكتب مزورة صادرة من البرلمان العراقي"وكان الحياني قد عمل مع عدة مسؤولين محليين في نينوى فضلا عن انتحاله لصفة مستشار لرئيس برلمان سابقوقرر القضاء العراقي توقيفه وفق المادة 4 "/انتهى

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