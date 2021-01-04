مرجع عراقي يدين الحكومة بعد قرارها الحياد بشأن الحظر على ايران

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي، موقف الحكومة العراقية بالتصويت بالحياد من قرار الحظر على ايران، مشيراً هناك ١١١ بلد رفض القرار لكن الحكومة ا...

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