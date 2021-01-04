اعتقال شخص بتهمة انتحال صفة “مستشار” وزير في الموصل

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص انتحل صفة مستشار لأحد الوزراء، ومعه ستة من أفراد حمايته في الموصل.وقال المصدر، إن “مكافحة الاجرام في نينوى اعتقلت شخصاً يدعى “أ.ح” بتهمة انتحال صفة مستشار لوزير الشباب والرياضة في حي الزهور شرقي الموصل، مع ستة من افراد حمايته، وعجلتان حكوميتان تحملان لوحات تسجيل مزورة”.وأضاف أنه تم ضبط أسلحة غير مرخصة وكتب مزورة صادرة من البرلمان العراقي”، مشيرا الى ان “هذا الشخص عمل مع عدة مسؤولين محليين في نينوى فضلا عن انتحاله لصفة مستشار لرئيس برلمان سابق”.وبين المصدر أن “السلطة القضائية قررت توقيفه […]

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