2021/01/04 | 14:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة القانون يرد على العبيدي: المالكي فاز في 2014 وسلم السلطة ببساطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/04 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يرد على العبيدي: المالكي فاز في 2014 وسلم السلطة ببساطة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يرد على العبيدي: المالكي فاز في 2014 وسلم السلطة ببساطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).