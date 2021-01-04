وجلبهما الى حديقة الامراء.. بوكيتنيو يطالب بصفقتين من توتنهام

2021/01/04 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير صحفي اسباني، الاثنين، عن الأسماء التي حددها ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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