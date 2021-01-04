2021/01/04 | 15:04 - المصدر: يس عراق

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انخفاض “غير مسبوق” بعدد اصابات كورونا في العراق..



الصحة تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتراجع الاصابات – يس عراق | Yes Iraq

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