بالفيديو.. رانيا يوسف توضح كيف منع سؤال عن 'مؤخرتها' وقوع أزمة دبلوماسية مع العراق

2021/01/04 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفنانة رانيا يوسف

فوتو: ارشيف

منذ 32 دقیقة

4410 مشاهدة

أثارت تصريحات الفنانة المصرية رانيا يوسف، الأخيرة بشأن "تميز مؤخرتها" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت بالقول "خشيت حدوث أزمة دبلوماسية مع العراق بعد سؤالي عن مفاتني".

وعلقت يوسف، على تصريحها المتلفز الذي أثار ضجة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تعلق فيه على "مفاتنها"، بانها "صدمت من سؤال الفضائية العراقية لها بشأن السؤال عن مفاتنها، ولم تكن تعرف وقتها كيف أن ترد على المذيع، فقررت أن تستبدل الإجابة بمزاح، وهو ما ظهر في برومو الحلقة المتلفزة وتسبب في الأزمة".

وأضافت انه "بعد طرح البرومو شعرت أن هناك فخ، وكان المذيع يدبر لي مصيدة لأن طوال الوقت الأسئلة كانت هكذا لأن البرومو يحمل إثارة".

وتابعت أنها "عندما سمعت السؤال الأول من المذيع بشأن مفاتنها فكرت في وقف المقابلة والانسحاب، ولكنها قالت لنفسها إنه ضيفا في بلدها وقادم من العراق خصيصا لها، وخافت من أن يكون موقفها الرافض قد يخلق مشاكل بين بلد شقيق"، بحسب قولها.

وشددت رانيا يوسف، على أنها "ليست من الفنانات اللاتي يشترطن قراءة أسئلة المقابلات الإعلامية قبل إجرائها، لأنها لو فعلت ذلك لن تكون على طبيعتها وتصبح مصطنعة في ردودها".

وكانت يوسف، قد أكدت في تصريح سابق، انها "تفاجأت بسؤال الإعلامي العراقي وحين استمعت إلى ما يقوله حاولت تدارك الموقف والرد على السؤال دون حرج كي تخفف من حدة الإحراج الذي تعرضت له وتستكمل اللقاء بشكل طبيعي".

وبينت أنه "من المفترض أن تتم معاقبة المذيع وليس معاقبتها"، متسائلة "مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ وإيه الإجابة اللي المفروض أجاوبها يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية يبعتلي".

وكان نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، نفى الأسبوع الماضي إجراء اجتماعات في النقابة بشأن تصريح رانيا يوسف للفضائية العراقية، وأشار إلى أنه لا يوجد أي نية لمعاقبتها.

وتحدثت رانيا يوسف في "برومو" لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية عراقية، وعرض كاملا في أول أيام العام 2021، بأنها "ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها ( مؤخرتها) في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات أخريات يفعلن ذلك".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رانيا يوسف توضح كيف منع سؤال عن 'مؤخرتها' وقوع أزمة دبلوماسية مع العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. رانيا يوسف توضح كيف منع سؤال عن 'مؤخرتها' وقوع أزمة دبلوماسية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).