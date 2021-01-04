الصحة تسجل 595 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/04 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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