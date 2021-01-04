كانت متوجهة من السعودية إلى الإمارات.. الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

2021/01/04 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية أن بحرية الحرس الثوري احتجزت ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية كانت متجهة إلى الإمارات، عند وصلها المياه الإقليمية الإيرانية، حيث تخشى شركة أمنية من احتجاز الناقلة.

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