وزارة الصحة تسجل 595 إصابة بكورونا وشفاء 1809

2021/01/04 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يكشف عن ذمته المالية لعام 2021كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين،عن ذمته المالية لعام 2021 ، فيما استلم وصلآ رسميا بإستلام استمارة كشف الذمة الخاصة لهذا العام الحالي .

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