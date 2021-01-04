سومو: ريعية الاقتصاد العراقي اثرت على مفاوضاتنا مع اوبك

2021/01/04 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال معاون مدير عام شركة تسويق النفط العراقي (سومو) علي نزار، إن رعية الاقتصاد العراقي اضعفت المفاوض العراقي خلال مفاوضاته مع اوبك في بداية 2020.

وذكر نزار في تصريح اوردته قناة "عراق 24" الفضائية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ريعية الاقتصاد العراق واعتماده على الايرادات النفطية اضعفت المفاوض العراقي وحددته بإتجاه عدم رفض الدخول بالاتفاق الخاص بتخفيض الانتاج النفطي".

وأضاف أن "الالتزام بإتفاق اوبك يؤثر على ايردات العراق من النفط لكنه يساهم في دعم اسعار النفط العالمية ويعزز استقرارها، مبيناً أننا "نبحث عن عملاء قادرين على شراء نفوطنا بأسعار ترفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة".

واشار نزار الى أنه "في حال لو لم يلتزم العراق بإتفاق اوبك السابق لهبطت اسعار نفطه لما دون الـ10 دولارات".

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