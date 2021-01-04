تنبيه من فرقة العباس القتالية حول مواقع وصفحات باسم

2021/01/04 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت فرقة العباس القتالية، الإثنين،

صلة حشد العتبات بمواقع إلكترونية

وصفحات تواصل اجتماعي.

وذكر اعلام الفرقة في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، "نحيط عنايتكم

الكريمة بعدم انتساب اي صفحة او موقع

با

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