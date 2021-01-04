لحظة تفجير لغم ناقلة النفط من قبل القوات البحرية العراقية (فيديو)

2021/01/04 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الإثنين، بتفجير اللغم

الذي انتزعته الجهات المختصة من

الناقلة النفطية في ميناء البصرة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "في تمام الساعة 11:30 من هذا

اليوم الاثنين، أبطلت قيا

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