تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا في العراق منذ شهور

2021/01/04 | 15:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأقل منذ شهور.

وذكر بيان للوزارة، أنها سجلت أيضاً وفاة عشرة مصابين بالفيروس، مع تعافي 1809 آخرين.

ومنذ تفشي الوباء في العراق، أصيب 598369 شخصاً، تعافى منهم 545529، وتوفي 12844.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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