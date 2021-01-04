وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

2021/01/04 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، اليوم الاثنين، عن عمر 83 عاما، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

ونعى مشاهير وإعلاميون الموسيقار الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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