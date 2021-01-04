2021/01/04 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا تستمر بالانخفاض: أقل من 600 إصابة في عموم العراق خلال 24 ساعة - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تستمر بالانخفاض: أقل من 600 إصابة في عموم العراق خلال 24 ساعة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تستمر بالانخفاض: أقل من 600 إصابة في عموم العراق خلال 24 ساعة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).