إيران تحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

2021/01/04 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سيطرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، على سفينة كورية جنوبية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، "احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج العربي ونقلتها إلى موانئ بلادنا".

وأضافت، "تم الاستيلاء على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية بسبب التلوث النفطي والمخاطر البيئية".

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