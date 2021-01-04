نائب عن كتلة دولة القانون : لن نصوت لتمرير الموازنة اذا لم يتم تعديلها انصافا للبصرة

2021/01/04 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب عن كتلة دولة القانون خلف عبد الصمد ان الموازنة بصيغتها الحالية 2021 التي وصلت الى مجلس النواب تضمنت فقرات مجحفة و ظالمة لمحافظة البصرة ، مشيرا الى انه لن يصوت لصالح الموازنة مالم يتم تعديلها انصافا للبصرة .واوضح عبد الصمد ، في بيان صحفي ، ان " مجموع القروض المذكورة في موازنة ٢٠٢١ ، بلغت ١٠ مليارات و ٧٣٣ مليون و ٧٣٠ الف دولار لم يخصص منها لمحافظة البصرة سوى ٣٥ مليون دولار ، منها ٥ ملايين دولار لمشروع ماء البصرة الانبوبي قناة البدعة وهو لصالح وزراة الموارد المائية ، و٣٠ مليون دولار لمشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة من قرض وكالة تمويل الصادرات البريطانية ".ودعا عبد الصمد ، اللجنة المالية النيابية الى اعادة النظر بالفقرات المجحفة للبصرة بما يتناسب مع استحقاقاتها ، مشيرا الى ان " العقلية التي اجحفت حق المحافظة ، قد وضعت نفسها بمواجهة مع الشعب البصري و البصرة التي تنفق خيراتها الى المحافظات و تستنشق الهواء غير النقي بسبب الحقول النفطية "./انتهى5

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