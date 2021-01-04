مهندسو ميسان الخريجون ينظمون مسيرة للمطالبة بالعقود الوزارية

2021/01/04 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم العشرات من خريجي كليات الهندسة في محافظة ميسان ،مسيرة اليوم الاثنين، وسط مدينة العمارة ، للمطالبة بالعقود الوزارية على ملاك شركة نفط ميسان".وذكر مراسل وكالة / نينا / للانباء ان الخريجين مستمرون بإعتصامهم وتظاهراتهم منذ 125 يوم على التوالي ولغاية تحقيق مطالبهم"./انتهى

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