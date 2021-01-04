2021/01/04 | 15:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان..وفاة الموسيقار إلياس الرحباني

توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، اليوم الاثنين، عن عمر 83 عاما، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

ونعى مشاهير وإعلاميون الموسيقار الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قالوا إن وفاته جاءت بسبب إصابته بكورونا.

وولد الرحباني في المتن بمحافظة جبل لبنان عام 1938، وهو الشقيق الأصغر للراحلين عاصي ومنصور، وقدم إلياس المئات من الأعمال الموسيقية، التي أثرَت الموسيقى العربية في القرن العشرين.

ولحن الموسيقار اللبناني أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وألَّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلما وكذلك لمسلسلات.

ومن أشهر من لحن لهم: السيدة فيروز، والفنانة صباح، ووديع الصافي، وملحم بركات، ونصري شمس الدين، وماجدة الرومي.

كما أنتج وألَّف بضع مسرحيات، منها: وادي شمسين، سفرة الأحلام وإيلا.

كما قام في عام 2005 بكتابة وتلحين وتوزيع أغنية ”بدي عيش“ للفنانة هيفاء وهبي.

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