وفاة موسيقار عربي بكورونا

2021/01/04 | 15:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}توفي الموسيقار اللبناني ​إلياس الرحباني، الاثنين، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع.

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