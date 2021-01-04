أحمد خلف يقترب من تدريب النفط

2021/01/04 | 15:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مصدر مقرب من نادي النفط، أن الإدارة فتحت قنوات اتصال مع المدرب الشاب أحمد خلف، لخلافة يحيى علوان، في قيادة الفريق بالدوري الممتاز.

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