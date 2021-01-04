2021/01/04 | 15:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ احتجزت القوات الإيرانية، الاثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، بسبب “انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه”، وفق مصدر في مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية.وأضاف المصدر، أن “القوات الإيرانية اقتادت السفينة إلى أحد الموانئ الإيرانية في الخليج، لتشكيل ملف قضائي بحقها”.يشار إلى أن هناك توترا في العلاقات بين كوريا الجنوبية وايران، على خلفية احتجاز كوريا أموالا إيرانية مجمدة، ورفضها تسليمها إلى طهران امتثالا للعقوبات الأميركية.وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قال الأسبوع الماضي، إن “كوريا الجنوبية تحتجز 7 مليارات دولار وتطالب طهران بتكلفة لاحتجازها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تحتجز سفينة كورية في مياه الخليج عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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