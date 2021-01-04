الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

2021/01/04 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، وقادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وفق وكالة “فارس” ووسائل إعلام محلية الإثنين.

وأوضحت الوكالة أن “سفينة كورية أوقفت في مياه الخليج من قبل بحرية الحرس الثوري، مضيفة أن “ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية، وأوقفت بسبب تلوث نفطي وأضرار بيئية.

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