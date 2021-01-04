وفاة الموسيقار اللبناني الكبير الياس رحباني

2021/01/04 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بوفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني، الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

والياس الرحباني (من مواليد العام 1938)، موسيقي وملحن وموزع، وكاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.



وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

كم قدم العديد من الأغاني لفيروز زوجة اخيه الاكبر عاصي الرحباني وهي يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون.

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