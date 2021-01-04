مناشدة للمفارقات - مصطفى محمد غريب

2021/01/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب افرحُ / كلما/ نخلة / تضعُ / تمرها / في يَدي / ويَديكْ / وإذا / سعفها / صار في رونقٍ / في الظلال / خيمة الاتصال / ودواء المنال /أبدي / للأنام...........أغضبُ / منك يا حسرتي / ان تصدْ / طلبي / طلباً / من محبْ / وفقير العدم/تعتلي/ منصباً / كي تعيش الرفاه / في الحرير / بينما / في السعير / مهجاً/في الجراحْ /السديمْ...........ادخلُ / غرفتي / اغلقُ / غربتي / اذ ......





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