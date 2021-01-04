بصرة - اورشليم - هاشم مطر

2021/01/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_مطر لم يلحْ لي سوى عينينِ وخصلةِ شعرٍ بلونِ الحناءِ حين رأيتُها في الزقاقِ بخمارِها، كان ذلك كافياً أن يخترق فؤاديصرختُ - أصابني السهمُ! سمعني الحراسُ- كنا نبحث عنك أيها القتيل، اسمع….لم يكملْ عبارتَه حتى خطفتْ بصرها نحوي، رأيتُه يحرقُ خمارَها ويحرقُ قلبي فهذا شهرُ الثمرِ الناضجِ حيثُ التمرُ شهيا كما الرمان تزم له الشفتان والأعناب ضاقت بعصيرها في جوف خابية للخمرة مختومة بوشاح، وقُل ......





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