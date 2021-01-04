قصة -خطار عدنه الفرح- مقاربة في ضوء تحليل الخطاب.. - سعيد الجعفر

2021/01/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر خطار عدنه الفرح : يجري تناول شعر المحكية ، كما اظن، وفق المنهج الكلاسيكي للنقد الادبي، ولذا لا يمس التحليل جوهر القصائد ، مع ان الرموز في القصائد ، وقصيدة خطار عدنه الفرحح بالذات ، تنبئ عن نفسها، فلا نحتاح حينها كثيرا الى ادوات علم النفس الاجتماعي، وهو الاداة الاساس في تحليل الخطاب ، لنكشف بطريقة معالجة اريش فروم مثلا للنصوص، معجم اللاوعي الكامن في كل كلمة .



لنأخذ فقط المقطع الاول من قصيدة المبد ......





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