إلياس الرحباني.. رحيل أحد كبار أعمدة الموسيقى الللبنانية

2021/01/04 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن عمر ناهز، 83 عاما، رحل الموسيقار اللبناني الكبير،إلياس الرحباني، بعد مسيرة فنية حافلة تابع فيها إرثه شقيقيه الكبيرين عاصي ومنصور .

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