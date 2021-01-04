وزارة النفط: إنجاز وافتتاح خمسة مستشفيات في ذي قار

2021/01/04 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

افتتحت وزارة النفط ،اليوم الاثنين، خمسة مستشفيات في محافظة ذي قار بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مواجهة فايروس كورونا.

وذكر بيان صدر عن وزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب افتتح نيابة عن وزير النفط احسان عبد الجبار خمسة مستشفيات في ذي قار بأقضية سوق الشيوخ ، الشطرة ، الرفاعي ، الفجر ، قلعة سكر"،مؤكداً "حرص الوزارة على دعم القطاع الصحي في عموم محافظاتنا العزيزة ومنها ذي قار، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مواجهة فايروس كورونا ".

واضاف، أن "هذه المستشفيات تم انجازها بدعم وتمويل من وزارة النفط وخلال بفترة قياسية لم تتجاوز (6) أشهر وبسعة (52) سريراً مع الملحقات الخدمية والصحية ، فضلاً عن غرف للأطباء والمذاخر والمخازن والخدمات الإدارية وغيرها".

وتابع حطاب، أن "المسؤولية الوطنية تقتضى تضافر جميع الجهود في هذه الفترة الصحية العصيبة لحماية مواطنينا من الأوبئة والأمراض" .

وحسب البيان فأن مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير، أوضح أن" الشركة وضعت التصاميم ونفَّذت هذه المشاريع بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة، وبتمويل من صندوق المنافع الاجتماعية، وبمساحة (2500 ) متر مربع لكل مستشفى، مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لها من أدوية ومستلزمات طبية، حيث تم تسليم دائرة صحة ذي قار (4) مستشفيات منها هذا اليوم ، والمستشفى الخامس تم تسليمه في وقت سابق".

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