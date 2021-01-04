اشاعة اخبار حالات الانتحار لمصلحة من؟

2021/01/04 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

انتحار رجل كهل في بغداد بتاريخ 10 من

الشهر الحالي.



انتحار شابة في واسط في 23

من الشهر المنصرم.



انتحار فتاة من

مواليد 2004 في بغداد الاربعاء (23 ايلول

2020).



انتحار شاب شنقاً دا

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