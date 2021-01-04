بعثة الناتو تشكل فريق مستشارين لدعم القوات العراقية

2021/01/04 | 15:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الامين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل، اليوم الاثنين، مع رئيس بعثة الناتو بي أولسن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، استقبل في مكتبه صباح يوم الأثنين، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق بير اولسن".

وأضاف البيان انه، "جرت مناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في تطوير عمل المؤسسة العسكرية".

وبحسب البيان، "أعلن قائد البعثة عن تشكيل فريق من المستشارين متخصص للعمل المشترك في تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة العراقية، مقدما التهنئة للجيش العراقي بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسه، متمنياً له النجاح والتقدم".

PUKmedia اعلام وزارة الدفاع

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