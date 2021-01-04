2021/01/04 | 15:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش مع مدير قناة (7SKY) الفضائية فلاح الذهبي دور الاعلام في توعية المواطنين في الحفاظ على أهمية الطاقة وترشيدها.

واستعرض وزير الكهرباء خطة الوزارة لتوفير التيار الكهربائي والقضاء على المشكلات التي تعيق العراق على تحقيق الاكتفاء من الطاقة على مدار الساعة”.

واكد حنتوش على ان مشكلة الديون المالية المتراكمة على الوزارة سواء الى وزارة النفط او من مبالغ استيراد الغاز من الجانب الإيراني لا تزال تشكل عقبة كبيرة امام خطط الوزارة للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق.

وأضاف ان” مشكلة التفريط بالتيار الكهرباء والهدر الكبير من قبل المواطنين أدى الى إضافة أعباء كبيرة على الوزارة مشددا ضرورة ان يعي المواطنين أهمية ترشيد الطاقة في استخداماته اليومية كون مسؤولية تحقيق الاكتفاء من الطاقة تضامنية بين الوزارة والمواطن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يبحث مع الذهبي واقع الطاقة في العراق 7 SKY TV.

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