المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يكشف عن مقبرة جماعية في الموصل

2021/01/04 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى اعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن اكتشافه لمقبرة جماعية تضم (500) شخص كانوا معتقلين ومختطفين لدى داعش، من محافظة نينوى والمحافظات الاخرى.وفي تصريح صحفي تلقت “ايزيدي24” نسخة منه، اكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ان المقبرة وجدت بالقرب من مقبرة ايرفنتي ب 2 كم جنوب الموصل.قبل اربعة ايام.

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