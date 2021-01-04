"التلاعب في الـGPS".. وسيلة إيران لاختطاف الناقلات في الخليج

2021/01/04 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي تتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج العربي.

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