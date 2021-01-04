الجيش الامريكي يتسلم المنظومة الثانية من القبة الحديدية الصهيونية لاستخدامها في مناطق انتشاره

2021/01/04 | 16:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة…

كشف تقرير لموقع يوربيان ديفنس ريفو المتخصص بالشؤون العسكرية ، الاثنين، ان الجيش الامريكي تسلم البطارية الثانية من نظام الدفاع الصاروخي الصهيوني المسمى بالقبة الحديدية الذي تصنعه شركة رافال ادفانس سيستم الصهيونية.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزير الدفاع الصهيوني بينتي جانتس قوله إن ” تسليم المنظومة الثانية من نظام الدفاع الصاروخي المسمى بالقبة الحديدية يظهر مرة أخرى العلاقات الوثيقة بين وزارة الدفاع الصهيونية ووزارة الدفاع الأمريكية “.

واضاف أنني ” واثق من ان هذا النظام سيساعد الجيش الأمريكي في حماية القوات من التهديدات الباليستية والمحمولة جواً وكذلك من تطوير التهديدات في المناطق التي تنتشر فيها القوات الأمريكية في مهام مختلفة “.

وتابع التقرير أن ” الولايات المتحدة واسرائيل وقعا اتفاقية لشراء بطاريتين لنظام دفاع القبة الحديدية في آب الماضي وتم تسليم البطارية الأولى في ايلول وهي تخضع بالفعل لعملية التنفيذ في الولايات المتحدة ، وتم تسليم البطارية الثانية وفقًا للاتفاقية والجدول الزمني للمشروع”.

واوضح انه “سيتم استخدام هذه البطاريات في الدفاع عن القوات الأمريكية ضد مجموعة متنوعة من التهديدات الباليستية والجوية في مناطق انتشار القوات في مناطق الشرق الاوسط “لكن التقرير لم يحدد بالضبط المناطق التي سيتم فيها نشر هذا النظام وربما سيكون العراق احد هذه المناطق بسبب الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها السفارة الامريكية في بغداد.

واشار التقرير الى أن “هذا النظام اصبح جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع الصهيونية للرد على الصواريخ الباليستية وقذائف الكاتيوشا التي تطلقها منظمات المقاومة الفلسطينية”.انتهى/ 25 ض

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