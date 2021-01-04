2021/01/04 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تأجيل صرف الإعانة الاجتماعية الى مساء يوم غد الثلاثاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالنظر لتزامن يوم اطلاق الإعانة الاجتماعية مع عطلة المصارف يوم الاثنين 4-1-2021 لاغراض المطابقة وفقاً للتعليمات المالية، تقرر ارجاء صرف إعانة شهر كانون الثاني 2021 الى مساء يوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تؤجل صرف الإعانة الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تؤجل صرف الإعانة الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).