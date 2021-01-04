التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية

2021/01/04 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول الخاص الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020– 2021.وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الامتحانات ستنطلق (السبت 6 شباط المقبل وتستمر لغاية الـ 11 من الشهر ذاته)”.وأشار الى ان “الامتحان يبدأ الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في …

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