أربيل.. القبض على 3 متهمين بتجارة “كريستال ميث”

2021/01/04 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة في أربيل.وذكرت المديرية في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “المتهمين الثلاثة أعتقلوا بعد متابعة مستمرة من قبل مفارز مكافحة المخدرات في قضاء سوران”.وأعتقل المتاجرون الثلاثة في بلدة سوران الواقعة إلى اقصى …

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