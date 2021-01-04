2021/01/04 | 16:17 - المصدر: يس عراق

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لأول مرة: العراق يسجل اقل من 600 إصابة بكورونا والشفاء يكتسح الموقف الوبائي في 24 ساعة – يس عراق | Yes Iraq

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