تفاصيل جريمتين مروعتين بحق طفلين في العراق

2021/01/04 | 16:19 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت الجرائم ضدّ الأطفال في العراق (صباح عرار/فرانس برس)

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، جريمتين مروعتين ارتُكبتا بحقّ طفلين، إذ قام أحد الآباء بنحر طفله البالغ من العمر 3 سنوات، بينما قام شخصان آخران باختطاف طفل وتعذيبه واغتصابه.

وقالت مديرية شرطة نجدة بغداد، التابعة لوكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إنّ أحد الأشخاص قام بقتل ابنه نحراً، ضمن منطقة حيّ أور، شمال شرقي بغداد. وأكّدت في بيان أنّ قوة أمنية قامت بالتوجّه إلى مكان الحادث وتمكّنت من اعتقال القاتل بعد مطاردته، وأوضحت أنها قامت بتسليمه إلى الجهات المختصّة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقّه. كما قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إنّها تمكّنت من القبض على شخصين قاما باختطاف طفل وتعذيبه واغتصابه، مضيفة في بيان: "من خلال التجوال لمتابعة قاطع المسؤولية، تمّ العثور على أحد الأطفال مقيّد الأيدي ومعرّضا لجروح بليغة في كافة أنحاء جسمه في منطقة حيّ الأمين ببغداد (شرق العاصمة)".

وتابعت: "بعد الاستفسار منه، تبيّن قيام أشخاص باختطافه واغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة جارحة".



وأشارت إلى قيامها بتشكيل فريق عمل مختصّ من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية. وأضافت: "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تمّ إلقاء القبض على متّهمين اثنين في المنطقة أعلاه واللذين اعترفا بقيامهما بجريمتهما النكراء، وتم تدوين أقوالهما بالاعتراف وتسليمهما إلى مركز الشرطة بموجب وصل استلام أصولي". وأكّد ضابط في وزارة الداخلية العراقية لـ "العربي الجديد"، أنّ تشكيلات الوزارة تتلقى بين الحين والآخر بلاغات عن ارتكاب جرائم عنف أسري، موضحاً أنّ بعض هذه الجرائم ترتكب ضدّ أطفال.

ولفت إلى أنّ مراكز الشرطة المنتشرة في مختلف المحافظات العراقية، لديها توجيهات بالتعامل بحزم مع هذه الظاهرة، مستدركاً: "لكن للأسف توجد انتهاكات ضدّ الأطفال تبقى حبيسة البيوت ولا يتم اكتشافها إلا عندما تصل هذه الانتهاكات إلى مرحلة الجريمة أو إحداث عاهة".

وانتشرت في العراق خلال الأشهر الأخيرة، جرائم العنف الأسري، التي تُرتكب ضدّ أطفال. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتشر مقطع فيديو من كاميرات مراقبة من نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد، فوق جسر الأئمة تحديداً، الذي يربط مدينتي الكاظمية والأعظمية، يوثّق رمي امرأة لطفلين صغيرين من أعلى الجسر إلى النهر، تبيّن لاحقاً أنّها والدتهما، وقبل ذلك أُعلن عن قيام أب بقتل ابنه من خلال إطلاق نار مباشر.

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