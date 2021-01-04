النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018

2021/01/04 | 16:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف خلال الشهر الأخير من 2020.

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