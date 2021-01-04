بالصور.. العثور على اسلحة وذخائر في الرزازة غربي كربلاء

2021/01/04 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في مديرية أمن الحشد الشعبي،

الاثنين، بالعثور على مضافات في منطقة

الرزازة غرب مدينة كربلاء المقدسة

تابعة للجماعة المسلحة التي تم

اعتقالها اول امس السبت.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبري

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