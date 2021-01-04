مظهر صالح: يمكن معالجة العجز المالي في الموازنة دون اقتراض

2021/01/04 | 16:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الاتحادي للشؤون المالية امكانية معالجة العجز في موازنة العام الجاري.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن صالح قوله إن "العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، وبذلك ستعوض عن الاقتراض".

وتوقع المستشار المالي أن "تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا، من فايروس كورونا".

وأضاف، أن "الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه".

PUKmedia / عن واع

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