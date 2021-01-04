تسجيل 102 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/01/04 | 16:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستاناليوم الاثنين، تسجيل 102 اصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة 6 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، ان تم اجراء 3036 فحصا جديدا، مؤكدة اصابة 102 شخصا بالفايروس، فيما تماثل 983 شخصا للشفاء.

واشار البيان الى وفاة 6 اشخاص بالفايروس خلال 24 ساعة الماضية، 1 اربيل و2 السليمانية و3 دهوك.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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