2021/01/04 | 16:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً، بحثت خلاله خططاً واستعدادات الاستعراض العسكري الذي سيجري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي.

وقالت القيادة في بيان تلقته 7sky، إن “قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً بحضور قادة الفرق ضمن قاطع المسؤولية وقادة ‏الشرطة ومدراء بعض مديريات وزارة الداخلية الساندة والمعاونين الأمنين ومدراء الاجهزة الأمنية ‏والاستخبارية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة”.



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وبين، أن “المؤتمر تم فيه وضع الخطط وتوزيع المهام واللجان وبيان التحديات واسبقيات الواجبات وآخر الاستعدادات الأمنية المتعلقة بالاستعراض العسكري الذي سيجري ‏بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل والذي قدم أروع البطولات والتضحيات من اجل العراق”.

وشدد القائد وفقا للبيان، “على ايجاز وتوجيه القطعات وتحديد المسؤوليات والواجبات بشكل واضح ودقيق واستنفار كل الجهود والموارد البشرية قتاليا وفنيا واداريا بما في ذلك قطعات التعزيز التي وضعت بإمرة القيادات، وان يتحمل الجميع بدون استثناء مسؤولياتهم التاريخية والوطنية اتجاه العراق وشعبنا الصابر وهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين كافة”.

وأكد على “أهمية العمل بنكران الذات وبروح الفريق الواحد والعمل بحس أمنى عالي وتوظيف الامكانات المتاحة بشكل علمي ومدروس حسب طبيعة وتحديات وخصوصية كل قاطع واحكام كل النهايات السائبة بين هذه القواطع والقيادات المتجاورة واهمية ان يكون القادة والمدراء والآمرين والضباط بمختلف المستويات على رأس القطعات وتنفيذ كل توصيات ومقررات المؤتمر والتأكد من تنفيذها والالتزام بها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطط أمنية وعسكرية بعد اجتماع لكبار الضباط في بغداد 7 SKY TV.

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